Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri Polisle Buluştu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Özel Özlem Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla yapılan ziyarette öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ve polis memurları tarafından karşılandı.
Çelik, ziyarette katılımcılara polislik mesleği hakkında bilgi verdi.
Programa öğretmenler Fatih Teker, Zülal Eser, Kübra Şahin ve Gülbahar Dağılma da katıldı.
