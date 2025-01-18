Reisi'nin Kazası: Sabotaj İddiaları Reddedildi - Son Dakika
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Reisi'nin Kazası: Sabotaj İddiaları Reddedildi

İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi'nin helikopter kazasının nedeninin kaza olduğunu açıkladı.

18.01.2025 19:16
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İran Genelkurmay Başkanlığı, 19 Mayıs 2024'te helikopter kazasında hayatını kaybeden önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sabotaj sonucunda düştüğüne dair iddiaları doğrulamadı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi'nin hayatını kaybettiği olayın sabotaj veya suikast olduğuna dair iddialar üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, daha önce yayımlanan rapor teyit edilerek, helikopterin düşme nedeninin kaza olduğu ifade edildi.

Söz konusu iddiaların belli bir amaç doğrultusunda veya bilgisizlikten kaynaklandığı belirtilen açıklamada, yüzlerce saatlik uzman incelemelerinin sonucunda kazanın nedeninin "bölgenin coğrafi şartları ve kötü hava koşulları" olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili medya ve siyasetçilerin "kamuoyunu yanlış yönlendirecek" yorumlardan kaçınması istendi.

Kaynak: AA

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