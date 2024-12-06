Rejim Karşıtı Gruplar Humus'ta İlerliyor - Son Dakika
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Rejim Karşıtı Gruplar Humus'ta İlerliyor

Suriye'de HTŞ liderliğindeki gruplar, Humus ilinde rejim güçleriyle çatışarak ilerliyor.

06.12.2024 12:16
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Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin dış mahallelerine girmeye başladı.

Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor.

Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girmeye başladı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

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