Rekabet Kurulu, odun ihaleleri nedeniyle 7 şirkete 1,3 milyar lira ceza kesti - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, odun ihaleleri nedeniyle 7 şirkete 1,3 milyar lira ceza kesti

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Rekabet Kurulu, MDF ve yonga levha sektöründeki 7 teşebbüse odun ihalelerinde danışıklı hareket nedeniyle 1,3 milyar lira ceza verdi. Bazı şirketlerle uzlaşılırken Yıldız Entegre hakkındaki soruşturma olağan süreçte yürütüldü.

Rekabet Kurulunca, MDF ve yonga levha sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüse 1,3 milyar lira para ceza verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurul'un, MDF ve yonga levha sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oduna dayalı ürün satışı ihalelerinde danışıklı hareket ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açtığı anımsatıldı.

Soruşturma sürecinde taraflardan bazılarıyla uzlaşma sürecinin yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında 57 milyon 489 bin 281 lira, Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında 88 milyon 355 bin 667 lira, Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında 23 milyon 276 bin 761 lira, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında 514 milyon 840 bin 565 lira, Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında 148 milyon 58 bin 491 lira, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi AŞ hakkında 27 milyon 934 bin 128 lira idari para cezası uygulanmasına hükmedilerek, soruşturma söz konusu taraflar bakımından uzlaşma usulüyle sonuçlandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında ise olağan soruşturma sürecinin yürütüldüğü ve şirkete 469 milyon 894 bin 576 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Böylece söz konusu 7 şirkete 1,3 milyar lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA
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