Reklam Kurulu, Aldatıcı Reklamlara 148 Milyon TL Cezası Uyguladı

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Reklam Kurulu, yılın 7 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 148 milyon 783 bin 980 liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, temmuz ayı toplantısında, mevzuata uymayan firmalara durdurma ve para cezası uyguladığı bildirildi.

Bu ayki toplantıda görüşülen 133 dosyadan 116'sının mevzuata aykırı bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma yanında 21 milyon 350 bin 201 lira idari para cezası uygulandığı ve 1 dosya hakkında erişimin engellenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kurulun, yılın 7 ayında ise 1064 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunduğuna işaret edilerek, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 927 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 148 milyon 783 bin 980 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

İndirim marketlerin internet sitelerine idari yaptırım

Son toplantıda, kamuoyunda "indirim marketi" olarak bilinen perakende işletmelerin internet siteleri aracılığıyla yaptığı tanıtım ve mesafeli satışların haksız ticari uygulama boyutunun ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemeler sonucunda, belirtilen internet sitelerinde ürünleri görmek ve sepete eklemek için üyelik gerektiği ancak satın alma işlemi için ürün stoklarının kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üyelik olmasına rağmen en yakın şubede bile ürünün stokta olmadığı belirtildiği için siparişin tamamlanamadığı tespit edilmiştir. İncelemeler sonucunda, internet sitelerinde tüketicilerin ürünleri görüntülemek ve satın almak için üyelik gerektiği ancak teslimat adresine göre stok bilgilerinin değişebileceği bilgisinin eksik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ürün fiyatının geçerlilik süresi veya stok sınırı hakkında bilgi verilmediği için tüketicilerin yanıltıldığına karar verilmiş ve idari yaptırım uygulanmıştır."

Reklam Kurulundan TOBB ve TESK ile işbirliği

Açıklamada, Kurulun, tüketici mağduriyetlerini önlemek ve reklam mevzuatına uyumu artırmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile işbirliği yaparak elektronik ticaret sektöründeki tüm reklam verenleri bilgilendirdiği aktarıldı.

Kurulun, elektronik ticarette tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen tüketici yorumlarının düzenlenmesi için bazı eksiklikleri belirlediğinin, sahte ve yanıltıcı yorumların önlenmesi için internet sitelerine idari yaptırım uyguladığının bildirildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kararlar, özellikle turizm ve yeme içme gibi hizmet sektörlerindeki tüketici deneyimlerini koruma amacını taşımaktadır. Reklam Kurulu, değerlendirme sıralaması ve koşulları konusunda tüketicileri yeterince bilgilendirmeyen ve sadece mal ve hizmet satın alanların yorum yapmasına izin verilmesi kuralına aykırı şekilde yorumlara yer veren internet siteleri hakkında idari yaptırım uygulamıştır. Tüketicilerimizin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kurul, çevrim içi alışverişlerde gerçek deneyimlere dayanmayan yorumlarla tüketicilerimizin satın alma kararlarının manipüle edilmesini önlemeye yönelik inceleme ve denetimlere devam etmektedir."