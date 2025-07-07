Rektör, Aslanla Yaşadığı Korkulu Anları Anlattı

REKTÖRE, ASLANLA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın hastanede kendisini ziyareti sırasında aslanla yaşadığı korkulu anları anlatan Süleyman Kır, "Sabaha yakın sivrisinekler var. Üzerimize battaniye çektik. Hanım, 'Ayağımın ucuna bir şey geldi' dedi. Battaniyeyi kafamdan kaldırdım, kaldırışımla beraber üstüme çöktü. Boğuşmaya başladık. Boynumdan ısırdı, can havliyle ben de boynundan bir tuttum. Hayvan boynundan tutunca 10 metre geri gitti. Öyle kurtuldum" dedi.