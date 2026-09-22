Rektör Demir, Milli Teknoloji Atölyesi\'nin 1-2 hafta içinde açılacağını söyledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği, TÜBİTAK'ın işbirliği yaptığı ve Batman Üniversitesi bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi açılışa hazırlanıyor.

Batı Raman Kampüsü'nde bulunan Üniversite Camisi Külliyesinde yapımı süren atölyede, elektronik tasarım ve ölçüm alanları, CNC cihazları, CNC routerlar, lazer kesim makineleri, 3D yazıcılar, torna ve freze cihazları yer alıyor.

Atölyeyi ziyaret eden Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, atölyenin gençlerin hayallerini ve fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine önemli katkı sunacağını söyledi.

Demir, şunları kaydetti:

"Açılışa gün sayıyoruz. 1-2 haftalık çok kısa bir zamanda sadece Batman Üniversitesi öğrencileri değil, ortaokul, lise öğrencilerimiz, girişimci ruha sahip, fikri olan, ben de varım, buradayım diyen her bireyimiz burada tasarladıkları ürünleri geliştirebilme imkanına sahip olacaklar. Atölye, Türkiye'nin en büyük üniversite camisi olan Batman Üniversitesi Camisinin Külliyesinde inşa edilmiş. Bu şekilde din bilimleri ile fen bilimlerini yani ilim ve bilimi aynı çatı altında buluşturduk. Böylece atalarımızın bize öğütlediği şekliyle ilim ve bilimin bir arada hayat bulduğu bir ortamı oluşturmuş olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz."