Rektörden Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesine Ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Buluş, rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Buluş ve Şahin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Buluş'a teşekkür etti.
-Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi toplandı
Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı Başkan Volkan Nallar başkanlığında yapıldı.
Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nallar, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.
Gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.
Ayrıca haziran ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.
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