Rektörden Öğrenci İlişkileri Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rektörden Öğrenci İlişkileri Vurgusu

KOÜ Rektörü Cantürk, öğrenci diyaloglarının yanlış anlaşıldığını belirtti, destek programlarını açıkladı.

09.05.2025 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, önceki gün "Rektör Öğrenci Buluşması" etkinliğinde bir öğrenciyle arasında geçen diyalogla ilgili oluşturulmaya çalışılan algının doğru olmadığını, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cantürk, AA muhabirine, akademisyen, idari personel ve öğrencilerle sürekli paylaşım içerisinde olmayı, KOÜ'yü daha iyi seviyelere çıkarmayı şiar edindiğini söyledi.

KOÜ Rektörü olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Cantürk, sözlerinin yanlış anlaşıldığı toplantının rektörlüğü sırasında öğrencilerle istişare amacıyla düzenlediği onlarca etkinlikten biri olduğunu kaydetti.

Cantürk, öğrencilerle yürüyüş, kahvaltı, toplantılar yaparak sorunlarını, görüş ve önerini kendilerinden dinlediğini dile getirerek, "Bu hadiseden önce 2 saat kadar öğrencilerimizin çalışmalarını dinledim. Onlar Gençlik ve Spor Bakanlığından aldıkları proje çerçevesinde üniversitemizin güçlü ve zayıf yönlerini inceledikleri bir çalışma yapmışlardı. O çalışmada zayıf yönlerimizle ilgili önerilerde bulunmuşlardı. Sonra da öğrenci soruyor, rektör cevaplıyor etkinliğimiz vardı. O öğrencimiz bana mail atmıştı, ben de yapı işleri daire başkanımıza gerekli eksikliğin giderilmesi için talimat vermiştim." diye konuştu.

Öğrencilerin doğrudan kendisine ulaşması için bu etkinlikleri yaptıklarını aktaran Cantürk, öğrencilerden gelen talepleri de her zaman önemsediğini ve sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları da hemen verdiğini kaydetti.

Cantürk, engelli öğrencinin kendisine verdiği bilgi ve daha önce attığı mailin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin sorunlarını çözmek için oradayız. Bu etkinlik sırasında dile getirilen engelli tuvaleti talebi de devletimizin imkanlarıyla yapılamayacak bir şey değil. Tuvalet dediğiniz nedir ki yapılamasın. Ama bu etkinlik sırasında öğrencimize şunu söylüyorduk; öğrenciler projeleri geliştirmişler, eleştirilerini yapmışlar, öneriler de bulunmuşlar tebrik ettim aynı minvalde bir şey olduğunu düşünerek, 'Buna destek bulmamız lazım, bu bağış olabilir ama aslında AB Projesi yapılabilir, proje desteğe çevrilebilir, öğrencimize teşekkür ediyorum.' dedim. Orada bağış kelimesi abartılmış.

Öğrencilerimizin durumlarını düzeltmek için 2023'te 14 akademik birimde engelli tuvaletleri ve erişim sistemlerini tamamladık. 6 birimde de uygulamalar devam ediyor. Tüm bina projelerimizde erişilebilirlik standartlarını gözeterek planlar yapıyoruz. Görme ve işitme engelli öğrenciler için asistan desteği, sesli materyal ve Braille alfabesi (kabartma yazıyla) yönlendirmeler yaygınlaştırıyoruz. Engelli öğrenci birimimiz aktif şekilde çalışmakta, özel gereksinimli her öğrencinin akademik ve sosyal uyumunu desteklemektedir. Ekonomik dezavantaj yaşayan öğrencilerimize yönelik ücretsiz yemek, barınma ve burs destekleri genişletilmiştir."

"Her zaman öğrencilerin yanındayız"

Prof. Dr. Cantürk, 2024-2026 dönemini kapsayan "Kapsayıcı ve Erişilebilir Üniversite Yol Haritası" çerçevesinde engelli ve dezavantajlı öğrenciler için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, her zaman öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

Cantürk, rektör olarak göreve geldiği günden bu yana çok sayıda engelli öğrenciyle görüştüğünü, ekonomik dezavantajlı öğrencilere de destekler verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğrenciyle spontane konuşma halindeyken alınan görüntüler, konuşmanın başı ve sonu incelenmeden, arka planda üniversitemiz adına yürüttüğümüz diğer çalışmalar dikkate alınmadan yanlış aksettirilip çarpıtıldı. Bu olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Üniversitedeki engellilerin problemlerini çözmek için o öğrencimizin farkındalığından yararlanarak proje oluşturulup, sonrasında bir destek bulunmasından bahsetmeye çalıştım. Öğrencilerimizle ilişkilerim aktif ve dinamik şekilde devam edecek. Sanki devletimizin imkanları yok da bir tuvaleti yapamıyormuşuz gibi bir algı oluşturmak istemeleri kabul edilebilir değil. Devletimiz güçlüdür."

Engelli öğrencinin fakültede alt katta tuvaleti kullandığını ifade eden Cantürk, "Daha öncesinde zaten kendisine oda ayrılmış. Orada tek engelli öğrencimiz var. Öğrencimize tuvalet olarak verilen bir yer vardı. Bugün de engelli öğrencimiz için tuvalet yapıldı. Derslerini de giriş katında yapıyormuş. Binanın yapısı itibarıyla engelli asansörü yapılabilmesi güç." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Yerel Haberler, Politika, Eğitim, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektörden Öğrenci İlişkileri Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

23:16
Hindistan’dan, “Pakistan ateşkesi ihlal etti“ suçlaması
Hindistan'dan, "Pakistan ateşkesi ihlal etti" suçlaması
22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 00:10:41. #7.12#
SON DAKİKA: Rektörden Öğrenci İlişkileri Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.