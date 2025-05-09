Rektörden Öğrenci İlişkileri Vurgusu

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, önceki gün "Rektör Öğrenci Buluşması" etkinliğinde bir öğrenciyle arasında geçen diyalogla ilgili oluşturulmaya çalışılan algının doğru olmadığını, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cantürk, AA muhabirine, akademisyen, idari personel ve öğrencilerle sürekli paylaşım içerisinde olmayı, KOÜ'yü daha iyi seviyelere çıkarmayı şiar edindiğini söyledi.

KOÜ Rektörü olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Cantürk, sözlerinin yanlış anlaşıldığı toplantının rektörlüğü sırasında öğrencilerle istişare amacıyla düzenlediği onlarca etkinlikten biri olduğunu kaydetti.

Cantürk, öğrencilerle yürüyüş, kahvaltı, toplantılar yaparak sorunlarını, görüş ve önerini kendilerinden dinlediğini dile getirerek, "Bu hadiseden önce 2 saat kadar öğrencilerimizin çalışmalarını dinledim. Onlar Gençlik ve Spor Bakanlığından aldıkları proje çerçevesinde üniversitemizin güçlü ve zayıf yönlerini inceledikleri bir çalışma yapmışlardı. O çalışmada zayıf yönlerimizle ilgili önerilerde bulunmuşlardı. Sonra da öğrenci soruyor, rektör cevaplıyor etkinliğimiz vardı. O öğrencimiz bana mail atmıştı, ben de yapı işleri daire başkanımıza gerekli eksikliğin giderilmesi için talimat vermiştim." diye konuştu.

Öğrencilerin doğrudan kendisine ulaşması için bu etkinlikleri yaptıklarını aktaran Cantürk, öğrencilerden gelen talepleri de her zaman önemsediğini ve sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları da hemen verdiğini kaydetti.

Cantürk, engelli öğrencinin kendisine verdiği bilgi ve daha önce attığı mailin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin sorunlarını çözmek için oradayız. Bu etkinlik sırasında dile getirilen engelli tuvaleti talebi de devletimizin imkanlarıyla yapılamayacak bir şey değil. Tuvalet dediğiniz nedir ki yapılamasın. Ama bu etkinlik sırasında öğrencimize şunu söylüyorduk; öğrenciler projeleri geliştirmişler, eleştirilerini yapmışlar, öneriler de bulunmuşlar tebrik ettim aynı minvalde bir şey olduğunu düşünerek, 'Buna destek bulmamız lazım, bu bağış olabilir ama aslında AB Projesi yapılabilir, proje desteğe çevrilebilir, öğrencimize teşekkür ediyorum.' dedim. Orada bağış kelimesi abartılmış.

Öğrencilerimizin durumlarını düzeltmek için 2023'te 14 akademik birimde engelli tuvaletleri ve erişim sistemlerini tamamladık. 6 birimde de uygulamalar devam ediyor. Tüm bina projelerimizde erişilebilirlik standartlarını gözeterek planlar yapıyoruz. Görme ve işitme engelli öğrenciler için asistan desteği, sesli materyal ve Braille alfabesi (kabartma yazıyla) yönlendirmeler yaygınlaştırıyoruz. Engelli öğrenci birimimiz aktif şekilde çalışmakta, özel gereksinimli her öğrencinin akademik ve sosyal uyumunu desteklemektedir. Ekonomik dezavantaj yaşayan öğrencilerimize yönelik ücretsiz yemek, barınma ve burs destekleri genişletilmiştir."

"Her zaman öğrencilerin yanındayız"

Prof. Dr. Cantürk, 2024-2026 dönemini kapsayan "Kapsayıcı ve Erişilebilir Üniversite Yol Haritası" çerçevesinde engelli ve dezavantajlı öğrenciler için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, her zaman öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

Cantürk, rektör olarak göreve geldiği günden bu yana çok sayıda engelli öğrenciyle görüştüğünü, ekonomik dezavantajlı öğrencilere de destekler verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğrenciyle spontane konuşma halindeyken alınan görüntüler, konuşmanın başı ve sonu incelenmeden, arka planda üniversitemiz adına yürüttüğümüz diğer çalışmalar dikkate alınmadan yanlış aksettirilip çarpıtıldı. Bu olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Üniversitedeki engellilerin problemlerini çözmek için o öğrencimizin farkındalığından yararlanarak proje oluşturulup, sonrasında bir destek bulunmasından bahsetmeye çalıştım. Öğrencilerimizle ilişkilerim aktif ve dinamik şekilde devam edecek. Sanki devletimizin imkanları yok da bir tuvaleti yapamıyormuşuz gibi bir algı oluşturmak istemeleri kabul edilebilir değil. Devletimiz güçlüdür."

Engelli öğrencinin fakültede alt katta tuvaleti kullandığını ifade eden Cantürk, "Daha öncesinde zaten kendisine oda ayrılmış. Orada tek engelli öğrencimiz var. Öğrencimize tuvalet olarak verilen bir yer vardı. Bugün de engelli öğrencimiz için tuvalet yapıldı. Derslerini de giriş katında yapıyormuş. Binanın yapısı itibarıyla engelli asansörü yapılabilmesi güç." değerlendirmesinde bulundu.