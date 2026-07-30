Rektörden Öğrencilere Önlisans Tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rektörden Öğrencilere Önlisans Tavsiyesi

Rektörden Öğrencilere Önlisans Tavsiyesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEUN Rektörü Özölçer, öğrencilere önlisans programlarını tercih etmelerini önerdi.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Beyaz yakalı mesleklerden ziyade ön lisans programı mezunlarının daha iyi paralar kazanabildiğini belirten Prof. Dr. Özölçer, "Herkes beyaz yakalı olmak istiyor ama öğrencilerin çok iyi işlere girebileceği, çok iyi yerlerde yer alabilecekleri, iyi paralar kazanacakları önlisans programları var. Lütfen onları da tercih etsinler, boş bırakmasınlar. Savaşta herkes general olmuyor, önemli olabilmek yürekli bir er de olabilmek, çok kıymetli. Önlisans programlarında daha çok iş var, daha çok para var" dedi.

Zonguldak'ta BEUN Kariyer Planlama Merkezi bir alışveriş merkezinde üniversite tercihlerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte Doç. Dr. Seda Tapdık Terzioğlu, Dr. Öğretim Üyesi Afşin Kürşat Gazanfer ile Rehberlik ve Danışma Uzmanı Zuhal Eliçora Ünlü, giriş katta kurulan alanda tercih dönemine ilişkin merak edilenleri ve geleceğin meslekleri üzerine konuşmalar yaptı. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de gazetecilere yaptığı açıklama, üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin, üniversitelerin internet sayfalarına, kenti anlatan valilik veya çeşitli internet sitelerini inceleyebileceklerini, imkanları varsa düşündükleri yerlere giderek görmelerinin tercihleri için faydalı olacağını ifade eden Rektör Özölçer, "10 Ağustos'a kadar tercih dönemi başladı. İnşallah herkesin hayalindeki yeri, kazanma şansı olur. Bunun için öncelikle sayın YÖK Başkanımız Erol Özvar'ın da konuşmalarında belirttiği çok güzel bir program, YÖK Atlas var. Onunla birlikte sıralamayı çok kolay halledebiliyorsunuz. Öğrencilere YÖK Atlas'ı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Öğrenciler bir defa sıralamalarına bakacaklar. 1-2 senelik sıralamayı beraber değerlendirerek, kontenjanlarda artma azalma olmuş mu, yeni açılan bölümler var mı, yazdığı yer gelir mi gelmez mi üç aşağı beş yukarı YÖK Atlas'ın yardımıyla da tahmin edebilir. Onun dışında öncelikle sevdiğimiz işi yapmalı, sevdiğimiz yerleri yazmalıyız" diye konuştu.

'SAVAŞTA HERKES GENERAL OLMUYOR, YÜREKLİ BİR ER OLABİLMEK ÇOK KIYMETLİ'

Türkiye'de ve dünyada geçerliliği olan yapay zeka, robotik sistemler, yazılım gibi geleceğin oluşmasında önemli programların da yazılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Özölçer, "Yeni yeni mesleklere, tabi hiç eskimeyen geçerliliği hala devam eden meslekler hala var. Bizim açmış olduğumuz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile beraber 2 tane programımız var. Sondaj teknolojisi ve deniz tabanı teknoloji olmak üzere. Herkes beyaz yakalı olmak istiyor ama öğrencilerin çok iyi işlere girebileceği, çok iyi yerlerde yer alabilecekleri, iyi paralar kazanacakları önlisans programları var. Lütfen onları da tercih etsinler, boş bırakmasınlar. Savaşta herkes general olmuyor, önemli olabilmek yürekli bir er de olabilmek, çok kıymetli. Önlisans programlarına daha çok iş var, daha çok para var. Öğrencilerimize tavsiyem meslekle kendilerini ifade etmesinler, yaptıkları işi düzgün yapsınlar, sevdikleri işi yapsınlar" ifadelerini kullandı.

BEUN'un 102 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu, 13 yerleşkesinin tamamının yemyeşil olduğunu, spor dostu kampüs alanında Türkiye'de 4'üncü olduğunu belirten Prof. Dr. Özölçer öğrencilerin hoşuna gidecek ve sosyalleşebilecekleri alanlar olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektörden Öğrencilere Önlisans Tavsiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM’de patlama: 3 ölü Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Malazgirt’in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İran, Trump’ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız
Mamak Belediye Başkanı CHP’den istifa etti Mamak Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:29
CHP’deki “paralı figüran“ iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
13:22
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 14:32:14. #7.13#
SON DAKİKA: Rektörden Öğrencilere Önlisans Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.