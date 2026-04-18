Rektörle Bir Gün: Öğrenci Deneyimi

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) bir öğrenci, rektörleri Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın gün boyu kurumsal çalışmalarına eşlik ederek üniversite yönetimini yakından gözlemleme ve akademisyenlik yolunda deneyimleme fırsatı buldu.

ETÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisi Gizem Nur Ünlü, ETÜ Kalite Kulübünce düzenlenen "ETÜ'de Rektörün Bir Günü" etkinliği kapsamında, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın gün boyu yaptığı tüm kurumsal faaliyetlere katıldı.

Bu etkinlikle önemli kazanımlar elde eden Ünlü, akademisyen olmayı hedefliyor.

Rektör Çakmak, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gün boyu gerçekleştirdiği tüm programlara öğrenci Ünlü'nün eşlik ettiğini söyledi.

İlk olarak rektör yardımcıları ve genel sekreterin bulunduğu üst yönetim toplantısını düzenlediklerini anlatan Çakmak, "Toplantıda gündemdeki konumuzdan birisi bahar şenlikleriydi, öğrencimizin katılması isabetli oldu. Onun fikrini alarak istişare toplantısı yaptık. Öğrencimizin fikri programın şekillendirilmesine de faydalı oldu." dedi.

Çakmak, daha sonra üniversitenin kalite süreçleri kapsamında akreditasyon toplantısı yaptıklarını belirterek bu toplantıda, üniversitedeki 4 bölümün akredite edildiğini aktardı.

Toplantılarda fikir alışverişinde bulunduklarını, Ünlü'nün ileride akademisyen olmayı hedeflediğini belirten Çakmak, bu etkinlikle öğrencilerin yöneticiliği her açıdan deneyimlediklerini dile getirdi.

Bu tarz etkinliklerle öğrencileri her alanda destekleyeceklerini ifade eden Çakmak, "Üniversiteler öğrenciler var olduğu için var. Sloganımız, 'Geleceği birlikte şekillendirelim'. Bu nedenle öğrencilerin kaliteli eğitim alması, geleceklerini şekillendirme açısından çok önemli." diye konuştu.

Çakmak, Ünlü ve tüm öğrencilere, her alanda kendilerini geliştirmelerini, üniversitesine, iline, bölgesine ve ülkesine katkı sunacak işler yapmalarını tavsiye etti.

Gizem Nur Ünlü de rektör Çakmak'a öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Rektör Çakmak ile çok yoğun bir gün geçirdiğini anlatan Ünlü, "Rektör hocamızın bir gününü öğrenci gözünden görmek ve göstermek istedik. Biz öğrenciyiz, ders çalışıyoruz ve bulunduğumuz çevreye bir şeyler katmak istiyoruz. Fakat çizginin bu tarafını görmek çok başka duygu ve heyecanlıydı. Arka planda öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme ve çok büyük çaba söz konusuydu. Çok takdir ettim." ifadelerini kullandı.

Ünlü, Çakmak'ın gerçekleştirdiği tüm faaliyetlere katıldığını belirterek bu etkinlikle önemli deneyimler kazandığını dile getirdi.

Öğrenci-öğretmen ilişkisi güçlü olan üniversitenin kendini güçlendirmeye ve köklendirmeye adadığını söyleyen Ünlü, şöyle devam etti:

"Rektör hocamla bir gün geçirdim ve çok kıymetliydi. Rektörlük zor meslek, ben zoru seven birisi olduğum için hep merak ettim. Merak ettiğim için böyle deneyimi yaşamak istedim, rektör de olmayı isterim. Akademisyen olmayı düşünüyorum, araştırmayı, öğrenmeyi çok seviyorum. İşin yöneticilik boyutunu görmek açıkçası çok büyük cesaret verdi bana, özellikle bir kadın olarak. Çalışmalarına bu yönde devam etmek istiyorum. Bu çabayı alınan sorumlulukları gördüğümde, üniversite dediğimiz kurum, eğitim öğretimden çok daha ötesinde, insanın kendi kimliğini inşa edebileceği yer. Güzel değerlendirmek çok önemli."