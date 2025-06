Remzi Çayır'dan TBMM'de Kurulması Planlanan Komisyona Tepki: "Günaha Ortak Olmayın"

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, infazla düzenlemelerini içeren yasanın terör örgütü PKK'nın etkisiyle şekillendiğini öne sürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de kurulması çağrısında bulunduğu komisyon "Günah Komisyonu" olarak niteleyen Çayır, "Günaha ortak olmayın, tarih ve millet sizi affetmez" dedi. Çayır, yeni anayasa ile asıl amacın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresini sınırsız hale getirmek olduğunu ifade etti.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yurttaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Çayır, bayramların birleştirici ve manevi yönüne dikkat çekerek, "Bayramlar; zorlukları, şiddeti, kötülüğü, her türlü keyfiliği kapı dışarı etmeli" dedi. Türkiye'nin ve bölgenin zor bir dönemden geçtiğini, yurttaşların endişeli olduğunu söyleyen Çayır, insanların bayramı kaygılardan, kötülüklerden uzak, sevdiklerle birlikte içtenlikle kutlamak istediğini vurguladı.

Remzi Çayır, dar gelirli vatandaşların ağır ekonomik şartlar altında bayrama girdiğini ifade etti. Asgari ücretlinin kurban kesemez durumda olduğunu belirten Çayır, iktidarın halkın gerçek sorunları yerine yapay gündemlerle toplumu oyaladığını söyledi. Televizyonlarda sunulan gündemle sokaktaki hayatın örtüşmediğini vurgulayan Çayır, medyayı yöneten çevrelerin halkı gerçeğe karşı duyarsızlaştırmak istediğini ifade etti.

İktidarın ekonomik sorunlara çözüm üretmek yerine muhalefet içi tartışmaları öne çıkardığını belirten Çayır, CHP'ye kayyum atanıp atanmayacağı ya da kurultayın iptal edilip edilmeyeceği gibi konularla vakit geçirildiğini, oysa milletin bayramda ailesinin yanına bile gidemeyecek durumda olduğunu söyledi.

"Rıza Zarrab" olayını hatırlattı

Çayır, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek, iktidarın kendi içindeki yolsuzluk iddialarını görmezden geldiğini söyledi. "Kendi belediyenden, kendi bakanından başlayabildin mi?" diye soran Çayır, Rıza Zarrab örneğini hatırlatarak geçmişteki yolsuzluk dosyalarının üzerine gidilmediğini belirtti.

İktidarın adaleti siyasi rakiplerine karşı araçsallaştırdığını kaydeden Çayır, çifte standart nedeniyle toplumun devlete ve hukuka olan güveninin sarsıldığını vurguladı. Adaletin yalnızca muhaliflere değil, herkese eşit uygulanması gerektiğini belirten Çayır, aksi takdirde önce iktidarın, ardından toplumun, umudun ve en sonunda da ülkenin çökeceğini, bugün bu çöküş sürecinin yaşandığını söyledi.

Çayır, "Yüce Türk milleti, gözaltına alınan biz de olabiliriz, yarın siz de olabilirsiniz, bir başkası da olabilir. Bunun solcu, sağcı, ülkücü, devrimci olması bu durumu meşru kılmaz. Yanlış yanlıştır. Kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun hukuksuzluğa, adaletsizle karşı gelmek bizim birinci temel görevimizdir. Siyaset yapma sebebimizdir" diye konuştu. İktidara seslenen Çayır, "Hukuku ayakta tutun, adaleti ayakta tutun, vicdanı ayakta tutun, merhameti ayakta tutun. Tutmazsanız yarın bu halkaya siz de eklenirsiniz. Eklendiğinizde sizi savunacak adam bile bulamazsınız" dedi.

Çayır'dan infaz yasasına tepki

Yeni infaz yasasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çayır, yasada beklenen değişikliğin hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Dağ fare doğurdu. Mahkumlar, 'bizim hayallerimizle, umutlarımızlar oynadılar' dedi" ifadelerini kullandı. İnfaz yasasının PKK ve uzantılarının etkisi altında hazırlandığını ileri süren Çayır, hükümetin, Devlet Bahçeli ve PKK'ya verilen sözler nedeniyle yasayı Ekim-Kasım ayına ertelediğini belirtti.

Çayır, "Bu millete züldür. Siz seçilmiş olabilirsiniz ama Türk milleti değilsiniz. Siz her şeye kadir değilsiniz, her şeyin kararını verecek değilsiniz. Şehidin de hakkı var, gazinin de hakkı var. Siz her şeyi yapamazsınız. Sayısal fazlalığın olabilir, hükümet olabilirsin, hükümetin ortağı olabilirsin, Cumhur İttifakı'nın bilmem ne bileşeni olabilirsin ama sen her şeyi yapamazsın" diye konuştu. Çayır, infaz yasasının mevcut haliyle mükerrer suçlulara kolaylık sağladığını, ancak gerçek bir değişiklik getirmediğini vurguladı.

"Günaha ortak olmayın, tarih ve millet sizi affetmez"

Remzi Çayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla TBMM'de kurulması planlanan komiyonu "Günah Komisyonu" olarak nitelendirdi. Bu komisyonun PKK'nın istediği yasaları geçirmek için kurulacağını savunan Çayır "Milletin birliğini, dirliğini, dilini, bütünlüğünü ve devletin varlığını zedeleyecek hiçbir madde geçemez" dedi. Bazı partilerin komisyonda yer almak için istekli olduğunu belirten Çayır, onlara "Günaha ortak olmayın, tarih ve millet sizi affetmez" diye seslendi.

Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Çayır, bunun gerçek amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresini sınırsız hale getirmek olduğunu söyledi. "Milletin ihtiyaçları hiç gözetilmedi, anayasa sadece Erdoğan için hazırlanıyor" diyen Çayır, Türk milliyetçilerinin böyle bir anayasa değişikliğine asla onay vermemesi gerektiğini vurguladı.