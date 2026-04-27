Renault Trucks D, Euro NCAP'tan 4 Yıldız ve CitySafe Sertifikası Aldı

Renault Trucks D, Euro NCAP'ın ağır hizmet kamyonları için yaptığı 2026 değerlendirmesinde 4 yıldız aldı. Araç ayrıca şehir içi sürüşte savunmasız yol kullanıcılarını koruyan CitySafe sertifikasını da kazandı. Euro NCAP, sürücü destek ve çarpışma önleme sistemlerinin kalitesini vurgularken, özellikle alt camlı yolcu tarafı görüş kapısı ve panoramik kameralar gibi doğrudan ve dolaylı görüş sistemlerini övdü. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi (AEB) arkadan çarpışmalarda etkili olurken, AEB yayalar ve bisikletlilerle önden çarpışmalarda da iyi performans gösterdi. AEB'nin devre dışı bırakılması durumunda 15 dakika sonra otomatik olarak yeniden etkinleşmesi kesintisiz koruma sağlıyor. Renault Trucks D'nin güvenli sürüş puanı %75, çarpışma önleme %59 ve kaza sonrası sistemler %80 olarak ölçüldü. Euro NCAP, 2024'ten itibaren ağır hizmet kamyonlarını da test ederek sektörde güvenlik teknolojilerinin benimsenmesini teşvik ediyor.