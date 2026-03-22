Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da Down Sendromu Haftası'nda 'Renklerimizle Güzeliz' etkinliği düzenlendi.

Altınordu Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında down sendromlu bireyler, aileleri ve çok sayıda vatandaş Sırrıpaşa Caddesi'nde bir araya geldi.

Gruptakiler, döviz ve balonlarla bando eşliğinde Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğin sonunda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, farklılıkların şehre zenginlik kattığını belirterek, "Down sendromlu kardeşlerimizin enerjisi, gülüşleri ve hayata kattıkları neşe, aslında toplum olarak ihtiyacımız olan en saf duygulardır." dedi.

Tepe, şunları kaydetti:

"Onların +1 farkı, bizim eksikliğimiz değil, toplumsal zenginliğimizdir. Bizim için farkındalık sadece takvimdeki bir günden ibaret değildir. Engelsiz bir Altınordu hedefiyle, özel gereksinimli bireylerimizin ve kıymetli ailelerinin yaşam kalitesini artıracak projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Onların eğitimde, sanatta ve istihdamda hak ettikleri yeri almaları için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bizim dünyamızda engel yok, sevginin binbir rengi var."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Down Sendromu, Güncel, Ordu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 16:17:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.