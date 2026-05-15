Reşadiye\'de Fardas Deresi Taştı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Fardas Deresi taştı.
İl genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki Kılıçkaya Barajı'nın dolmasının ardından kontrollü su tahliyesine başlandı.
Debisi yükselen Fardas Deresi'nin santral mevkisinde taşması sonucu bölgede çalışma yapan 2 iş makinesi ve araziler su altında kaldı.
Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlara dere kenarlarında bulunmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.
