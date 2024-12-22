Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.
M.A.D. (42) idaresindeki 34 KIE 200 plakalı otomobil, D-100 kara yolu üzeri Yeşilyurt köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan eşi L.D. (38) ve kızı R.D. (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Reşadiye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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