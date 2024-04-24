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Reşadiye, kaplıca turizminde önemli bir merkez olacak

TOKAT - Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, ilçedeki kaplıca suyunun potansiyeline dikkat çekti. Ünal, "Reşadiye'yi turizmde farklı bir yere getireceğiz" dedi.

Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, ilçenin eşsiz doğal kaynaklarından biri olan kaplıca suyunun potansiyelini vurgulayarak, Reşadiye'nin turizmde önemli bir noktaya yükseltilmesi hedeflerini açıkladı.

Başkan Ünal, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı özel açıklamada, Reşadiye'nin Türkiye genelinde eşi benzeri bulunmayan bir kaplıca suyuna sahip olduğunu belirtti. "Suyumuz çok güzel ve kaynağı bol bir suya sahiptir" diyen Ünal, bugüne kadar Reşadiye'nin bu doğal kaynaktan yeterince faydalanamadığını düşündüğünü ifade etti.

Seçim kampanyası sürecinde bu konuya sürekli olarak değindiklerini dile getiren Başkan Ünal, göreve geldikleri süre içinde hem kaplıca suyuna hem de daha önce yapılan termal otele önemli bir ağırlık vereceklerini vurguladı. "Kaplıca suyumuz ve termal otel başta olmak üzere Reşadiye'yi turizm noktasında farklı bir yere getirmeyi düşünüyoruz" diyen Ünal, ilçenin doğal güzellikleriyle öne çıkan bir coğrafyaya sahip olduğunu da ekledi.

Ünal, ilçenin yaylaları, şelaleleri ve dağlarının çok güzel olduğunu belirterek, "Biz istiyoruz ki bu cennet toprakları ülke ve hatta yurt dışındaki herkesin görmesini sağlayalım. İlerleyen dönemde güzel projelerle ilçemizi tanıtacağız" şeklinde konuştu.

Reşadiye'nin turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmaların başladığını belirten Başkan Ünal, ilçenin bu doğal zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak için çeşitli projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Başkan Ünal, son olarak, Reşadiye'nin turizmde önemli bir destinasyon olması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ve ilçenin bu alandaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.