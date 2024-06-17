Resim yapmak ağır kalp hastalığıyla doğan Zeynep Sena'ya güç veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Resim yapmak ağır kalp hastalığıyla doğan Zeynep Sena'ya güç veriyor

Konya'da kalp hastası 15 yaşındaki Zeynep Sena Taçyıldız'ın hastalığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığı resim sayesinde hafifliyor.

17.06.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da kalp hastası 15 yaşındaki Zeynep Sena Taçyıldız'ın hastalığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığı resim sayesinde hafifliyor.

Vücuda yeterli oksijen sağlanamaması nedeniyle nefes almakta zorlanılan, bu nedenle ağır kalp hastalıklarından biri olarak gösterilen hipoplastik sağ kalp sendromuyla dünyaya gelen ve rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören Taçyıldız, küçük yaşlarda başladığı resimde kendisini geliştirerek yağlı boya tablolar yapmaya başladı.

Doktorların belirlediği aralıklarla rehabilitasyon merkezinde tedavisi süren Taçyıldız, 20 eserden oluşan ikinci sergisini, kentteki bir alışveriş merkezinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Taçyıldız, AA muhabirine, yıllardır ilgilendiği resimle sıkıntılarından uzaklaştığını söyledi.

Uzun süredir yağlı boya tablolar yaptığını, daha çok eser ortaya çıkarmak istediğini belirten Taçyıldız, "Yaptığım yağlı boya tablolardan bir sergi açmaya karar verdim ve gerçekleştirdiğim için mutluyum." dedi.

Farkındalık oluşturmak için sergi açtı

Baba Ömer Taçyıldız ise kızının hastalığı nedeniyle vücuduna yeteri kadar oksijen gitmediğini dile getirdi.

Kızının yaşam mücadelesinin doğmadan başladığını anlatan Taçyıldız, şöyle konuştu:

"Doktorlar, kızım anne karnında 5 aylıkken bu teşhisi koymuşlardı ve gebeliğin sonlandırılmasını istediler ancak biz bunu kabul etmedik. Kızım 4 büyük ameliyat geçirdi. Hayata tutunma azmini hiç bırakmadı. Zeynep Sena resimle ilgilenmeye başladığından beri hayata daha pozitif bakıyor. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yaklaşık 7 yaşından beri resimle ilgileniyor. Kızım, evde eğitim alan öğrenciler adına, onların hayata tutunmasında bir farkındalık yaratması için resim sergisi de açtı."

Taçyıldız'ın resim öğretmeni Eşe Yarar da sulu boyayla başladıkları resim yolculuğunda önemli bir aşama kaydettiklerini söyledi.

Zeynep'in kendini resimde bulduğunu vurgulayan Yarar, "Bu bir tür terapi, kendine yeni bir pencere açmak gibi. Resim, Zeynep'in kendini iyi hissetmesini ve pozitif bir bakış açısı sağladı. Zeynep, bu doğrultuda hayatta her şeyi başarabileceğini ve bu yönde ilerleyebileceğini söylüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Zeynep Sena, Konya, Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resim yapmak ağır kalp hastalığıyla doğan Zeynep Sena'ya güç veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye “asgari ücret“ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Türkiye’de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı Türkiye'de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 12:41:44. #1.11#
SON DAKİKA: Resim yapmak ağır kalp hastalığıyla doğan Zeynep Sena'ya güç veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement