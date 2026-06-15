Resimli Türkiye Florası: Bitki Varlığımız Kayıt Altına Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Resimli Türkiye Florası: Bitki Varlığımız Kayıt Altına Alınıyor

Resimli Türkiye Florası: Bitki Varlığımız Kayıt Altına Alınıyor
15.06.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye'nin bitki çeşitliliği Türkçe isimlerle belgelenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Resimli Türkiye Florası Projesi" kapsamında, Anadolu'nun zengin bitki varlığı Türkçe bilimsel isimleriyle kayıt altına alınarak hem bilim dünyasına hem de gelecek kuşaklara aktarılacak.

Türkiye'nin bitki çeşitliliğini kapsamlı şekilde belgelemeyi amaçlayan "Resimli Türkiye Florası Projesi", ülkenin zengin bitki varlığını bilimsel yöntemlerle kayıt altına alıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfının desteklediği çalışma, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden çok sayıda botanikçinin katkısıyla hazırlanıyor.

Eserde bitkiler yalnızca Latince adlarıyla değil, ilk kez Türkçe bilimsel isimleriyle de yer alacak.

Bilimsel bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiği çalışma, Türkiye'nin bitki mirasının gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sunacak.

Türkiye'nin en kapsamlı kaynaklarından biri olacak

Tamamlandığında 62 ciltten oluşması planlanan eser, binlerce bitki türüne ilişkin bilimsel bilgiler ile botanik çizimlerini bir araya getirerek Türkiye'nin bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı flora kaynağı olacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Kandemir, AA muhabirine, Türkiye'deki bitki çeşitliliğinin, neredeyse tüm Avrupa kıtasına denk olduğunu söyledi.

Anadolu'nun yüzyıllardır bitki araştırmacılarının ilgisini çektiğini ifade eden Kandemir, "Bitki taksonomistleri, dünyanın her yerinden bitki örnekleri toplar ve yaptıkları çalışmalarla bitkilerin karmaşık gibi görünen dünyasını bizim için anlamlı kılar. Biyoçeşitliliğin hiyerarşik yapısını ortaya koyarak doğadaki karmaşık yapıyı herkesin anlayabileceği bir sisteme dönüştürürler. Bugün sahip olduğumuz bitki bilgisinin arkasında bitki taksonomistlerinin büyük bir emeği, sabrı ve fedakarlığı vardır." dedi.

Türkiye'nin bitki çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Kandemir, ülkede kayıt altına alınan bitki çeşidinin 12 bini aştığını ve Türkiye'de ortalama her 10 günde bir yeni bitki türünün keşfedildiğini bildirdi.

Kandemir, Türkiye'nin bu zenginliğinin en kapsamlı şekilde ortaya konulacağı eserin Resimli Türkiye Florası olduğunu anlatarak, "Ülkemizin florası geçmişte iki kez yazıldı. Bunlardan biri Latince, diğeri ise İngilizce idi ancak bitki sınıflandırmasındaki değişimler ve yeni keşifler ülkemiz için yeni bir floranın yazımını gerekli kıldı. Daha önceki eserler, dil engeli nedeniyle Türkiye'nin bitki bilgisinin toplumla buluşturulmasında sınırlı kaldı. Bu nedenle Türk bilim insanları tarafından Resimli Türkiye Florası'nın Türkçe ve resimli olarak yazımına başlandı." diye konuştu.

"Türkçe Bilimsel Bitki Adları Sistemi oluşturuldu"

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen ve tüm finansal desteği Ali Nihat Gökyiğit Vakfınca sağlanan çalışmanın tamamının Türk bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlandığını söyleyen Kandemir, şunları kaydetti: ?

"Resimli Türkiye Florası, yerli ve milli nitelikte, uluslararası bilimsel standartlara sahip bir eserdir. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden çok sayıda bitki bilimci bu projeye katkı sunmaktadır. Tamamlandığında 62 ciltlik dev bir kaynak ortaya çıkacaktır. Resimli Türkiye Florası ile dünyaya örnek olabilecek yerel dilde bir Türkçe Bilimsel Bitki Adları Sistemi oluşturuldu. Bu eser sayesinde bitkilerimiz ilk kez sistematik biçimde Latince adlarının yanında özgün Türkçe bilimsel isimleriyle de kayıt altına alınıyor. Böylece Türkiye'nin bitki zenginliği yalnızca bilim insanlarının değil, Türk toplumunun da kendi diliyle geleceğe aktarılıyor."

Çalışmanın birçok yönüyle başka ülkelere de örnek olabilecek nitelikte bulunduğunu belirten Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eser, Türkiye'nin kendi florasını kendi bilim insanlarıyla yazdığı ilk kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor. Bitkiler konusundaki çalışmalar yalnızca bilim insanlarının uğraş alanı ile sınırlı kalmamalı. Bilim insanlarımız tarafından üretilen muazzam bilginin değişik yöntemlerle milletimizle de paylaşılması gerekmektedir. Bu paylaşımın en önemli araçlarından birisi bitkilerin Türkçe adlarıdır. Yazımı devam eden Resimli Türkiye Florası'nda bitkilerimizin her birinin eşsiz Türkçe adlarla yer alıyor olması ve eserin Türkçe yazılması, bitki bilimciler ile toplum arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldıran tarihi bir adımdır. Bu yönüyle Resimli Türkiye Florası yalnızca uluslararası bilimsel bir eser değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Güncel, Kültür, Eğitim, Bilim, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resimli Türkiye Florası: Bitki Varlığımız Kayıt Altına Alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
İsrail saldırısının ardından İran’dan ABD’ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor İsrail saldırısının ardından İran'dan ABD'ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Montella’ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor

13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
12:52
Real Madrid bombayı patlattı 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
Real Madrid bombayı patlattı! 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 13:17:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Resimli Türkiye Florası: Bitki Varlığımız Kayıt Altına Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.