Resmi Gazete'de Yayımlanan Karara İlişkin Düzeltme

(ANKARA) - Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin düzeltme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karara ilişkin düzeltme Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Düzeltme kararı şöyle:
"30 Haziran 2024 tarihli ve 32588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29 Haziran 2024 tarihli ve 8688 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir."
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