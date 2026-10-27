Resmi olmayan sonuca göre Öğrenci Listesi yüzde 52,7 oyla 140 sandalye kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Resmi olmayan sonuca göre Öğrenci Listesi yüzde 52,7 oyla 140 sandalye kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu, 25 Ekim'deki erken genel seçimin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Öğrenci Listesi yüzde 52,7 oyla 140 sandalye kazanırken SNS öncülüğündeki Vucic listesi yüzde 39,1 oyla 104 sandalyeyle ikinci oldu.

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), 25 Ekim'de yapılan erken genel seçimin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı.

RIK Başkanı Vladimir Dimitrijevic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, pazar günü yapılan erken genel seçimin resmi olmayan sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Öğrenci Listesinin yüzde 52,7 ile seçimi ilk sırada tamamladığını ifade eden Dimitrijevic, bu listenin 250 sandalyeli mecliste 140 sandalye kazandığını söyledi.

Dimitrijevic, Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" Listesinin de yüzde 39,1 oyla ikinci sırada yer aldığını belirterek, eski Cumhurbaşkanı Vucic'in listesinin mecliste 104 sandalye kazandığını aktardı.

Sırbistan Ulusal Meclisine 4 azınlık partisinin de girdiğini söyleyen Dimitrijevic, "Rasim Ljajic-İnsani SDP/CDP" Listesinin 1, Voyvodina Macarlar Birliğinin 2, Sancak Demokratik Eylem Partisinin (SDA) "Sancak'ın Bekçileri" Listesinin 1 ve Arnavut Koalisyonunun 2 sandalye kazandığı bilgisini paylaştı.

Sırbistan medyası ise pazar günü yapılan erken genel seçimde nihai katılım oranının yüzde 70'e yakın olmasının beklendiğini, oranın açıklanması için yurt dışı oylarından gelecek verilerin beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
SırbistanPolitikaAnkaraGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı 4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:23
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 12:32:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Resmi olmayan sonuca göre Öğrenci Listesi yüzde 52,7 oyla 140 sandalye kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei