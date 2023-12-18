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Ressam Ahmet Yeşil'in 'İz/ler' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ressam Ahmet Yeşil'in 'İz/ler' Sergisi Açıldı

Ressam Ahmet Yeşil'in çalışmalarının yer aldığı 'İz/ler' başlıklı yeni kişisel sergisi, Brieflyart Galeri'de sanatseverlere kapılarını açtı. Sergide, Yeşil'in anıları, birikimleri, özlemleri, tutkuları, acıları ve mutluluklarını yansıttığı son dönem çalışmaları yer alıyor. Sergi, 14 Ocak 2024'e kadar ziyaret edilebilir.

Ressam Ahmet Yeşil\'in \'İz/ler\' Sergisi Açıldı
18.12.2023 - 15:28,
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Ressam Ahmet Yeşil'in çalışmalarının yer aldığı "İz/ler" başlıklı yeni kişisel sergisi, Brieflyart Galeri'de sanatseverlere kapılarını açtı.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, ressam Yeşil'in, anıları, birikimleri, özlemleri, tutkuları, acıları ve mutluluklarını yansıttığı son dönem çalışmalarından oluşan sergide, sanatçının çok katmanlı eserleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, sergi kataloğunu kaleme alan sanat yazarı ve eleştirmen Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Yeşil'in çalışmalarında renk kullanımı ve kompozisyonun vazgeçilmez öneme sahip olduğunu belirterek, "Doğanın güzelliği ve geçişler, ustaca yakalanır. Böylece doğanın dönüşümü, yaşamsal süreklilik ve kaçınılmaz olan, sanatçının çalışmalarında ustaca betimlenir. Bu Friedrich Nietzsche'nin izi; olmuş olan her şeyin sonsuz sayıda tekrarlanacağı fikri olan ebedi tekerrür fikriyle ilişkilendirmesine benzer." ifadelerini kullandı.

Arapoğlu, sanatçının eserlerinde "iz"i görünür kıldığına dikkati çekerek, "Bu kayıplarımızı ve kimliğimizi mütemadiyen anımsamanın ustaca inşa edilmiş bir yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi 14 Ocak 2024'e kadar pazar günleri 13.00-18.00, diğer günler 11.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ressam Ahmet Yeşil'in 'İz/ler' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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