Ressam, kaybolan çocuğun resmini duvara çizerek üzüntüsünü dile getirdi - Son Dakika
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Ressam, kaybolan çocuğun resmini duvara çizerek üzüntüsünü dile getirdi

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Azerbaycan asıllı Türk Ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın resmini çizerek üzüntüsünü dile getirdi. Abdullayev, duyarlılığı artırmak ve toplumda duyarlı bireyler yaratmak amacıyla bu şekilde bir çalışma yaptığını belirtti.

09.09.2024 16:35
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EDİRNE'de Azerbaycan asıllı Türk Ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) resmini, 2015'te cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın da resmini yaptığı duvara çizerek üzüntüsünü dile getirdi. Abdullayev, "Duyarlı olmak, duyarlı toplum olmak duyarlı bireyler yaratır. Dolayısıyla bu duyarlılığı artırmaya çalıştım ve üzüntümü bu şekilde dile getirmek istedim" dedi.

Edirne'de yaşayan Azerbaycan asıllı Türk Ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolup 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın anısını yaşatmak için kolları sıvadı. Abdullayev, 2015'te kentte Atatürk Bulvarı'ndaki duvara resmettiği, cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın resminin yanına Narin Güran'ın da resmini çizerek üzüntüsünü dile getirdi.

'ÜZÜLEREK ÇİZDİM'

Narin'in ölümünün ülkeyi derinden üzdüğünü anlatan Abdullayev, "Daha önce bu duvara Özgecan Aslan'ın resmini yapmıştım. Yine buradan geçiyordum önceki gün ve Özgecan'a gözüm takıldı. 10 yıl olmuş onu oraya çizeli. Tekrar duygulandım. Bu hissi tekrar yaşamak gerçekten çok acı veriyor. Bu duvar böyle acılarla anılmamalıydı, daha eğlenceli, insanlara katkı sağlayan çizimler olabilirdi. Fakat üzülerek bu duvara, Özgecan'ın yanına çizdim. Belki insanlar görür, üzülür ve duyarlılık artar diye düşündüm" diye konuştu.

Toplumda duyarlılığın artması gerektiğini anlatan Hatai Abdullayev, "Duyarlı olmak, duyarlı toplum olmak duyarlı bireyler yaratır. Dolayısıyla bu duyarlılığı artırmaya çalıştım ve üzüntümü bu şekilde dile getirmek istedim. Resmi yaparken çok üzüldüm açıkçası. Okullar açılıyor, hepimizin kardeşi, yeğeni okula gidiyor. Yani insan kelimelere dökemiyor, sadece üzüntü içerisinde, duygulanarak resmi tamamladım" ifadelerini kullandı.

Ressam, kaybolan çocuğun resmini duvara çizerek üzüntüsünü dile getirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ressam, kaybolan çocuğun resmini duvara çizerek üzüntüsünü dile getirdi - Son Dakika

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