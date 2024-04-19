Ressam Orhan Umut'un 'Gece Görüşü' sergisi DG Art Gallery & Projects'de açıldı - Son Dakika
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Ressam Orhan Umut'un 'Gece Görüşü' sergisi DG Art Gallery & Projects'de açıldı

Ressam Orhan Umut\'un \'Gece Görüşü\' sergisi DG Art Gallery & Projects\'de açıldı

Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği ressam Orhan Umut'un 50 eserinden oluşan 'Gece Görüşü' sergisi, DG Art Gallery & Projects'de ziyaretçilere açıldı. Serginin adı, gece temalı resimlerden esinlenilerek konuldu. Sergi, 11 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

19.04.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği ressam Orhan Umut'un 50 eserinden oluşan "Gece Görüşü" sergisi, DG Art Gallery & Projects'de açıldı.

Umut, AA muhabirine, sergiyi DG Art Project Galerisi için özel olarak tasarladığını ve serginin isminin de gece temalı resimlerden yola çıkarak konulduğunu söyledi.

Umut, serginin iki konsepti bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Hazırlıklarımı sürdürürken gece resimleri çıkmaya başladı ve ondan sonrasında çalışmalarımı gece resimleriyle sürdürdüm. Dolayısıyla serginin adını da 'Gece Görüşü' koyduk. Gündüz görmeye alışık olduğumuz figürlerim, konularım, kompozisyonlarım geceye büründü. Gecenin o örtücü, kapatıcı yanını ışıl ışıl neonlar, tabelalar aydınlatıyor. 14 aya yakın bir süredir hazırlandığım bir sergi. İyi bir netice olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki karar seyircilerin."

Serginin küratörü Zeynep Öztürk ise hazırlık sürecinin yoğunluğundan bahsederek, "Bu figürler ne kadar durağan görünse de çok dikkatli izlediğinizde her izleyici resmin manifestosunu kendi yazıyor. Çocukluğumuzdaki masal kitapları resimli olur, yazısını okuma bilmesek bile resimlerinden ne anlatmak istediğini anlarız. Orhan Umut'un resimleri de aynen böyle benim için." değerlendirmesini yaptı.

Orhan Umut'un 65. kişisel sergisi olan "Gece Görüşü", 11 Mayıs'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA

Ressam, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ressam Orhan Umut'un 'Gece Görüşü' sergisi DG Art Gallery & Projects'de açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ressam Orhan Umut'un 'Gece Görüşü' sergisi DG Art Gallery & Projects'de açıldı - Son Dakika
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