Restorandaki Bıçaklı Katliam

18.04.2026 13:49
Samsun'da Haşim Y., tartıştığı Eren Bakır'ı 9 yerinden bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde aynı restoranda çalıştığı Eren Bakır'ı (31) 9 yerinden bıçaklayarak öldürüp, polise teslim olan Haşim Y. (22), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Vatan Kavşağı'nda meydana geldi. Aynı restoranda çalışan Eren Bakır ve Haşim Y., sabah saatlerinde küfürleşme sebebiyle tartıştı. Akşam saatlerinde bulvar üzerinde karşılaşan Haşim Y. ile Eren Bakır arasında yeniden tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Eren Bakır, mesai arkadaşının 9 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakır, sağlık görevlisinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Haşim Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Şüphelinin, Bakır'ı bıçaklayarak öldürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

