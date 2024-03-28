Reyhanlı'da 18 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Reyhanlı'da 18 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı

Reyhanlı\'da 18 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 18 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin zanlısının İ.Y. olduğunu tespit etti ve zanlı, Kırıkhan ilçesindeki konteynerde yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

28.03.2024 17:21  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 18 yıl önce 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 2006 yılında H.A'nın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 5 ay önce yeniden çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmayla cinayetin zanlısının İ.Y. olduğunu tespit etti.

Adresi de belirlenen İ.Y. Kırıkhan ilçesi Dağlık Evler mevkisinde kaldığı konteynerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da 18 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:41:30. #1.12#
SON DAKİKA: Reyhanlı'da 18 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement