Reyhanlı'da bombalı saldırıda ailelerin gözyaşları - Son Dakika
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Reyhanlı'da bombalı saldırıda ailelerin gözyaşları

Reyhanlı\'da bombalı saldırıda ailelerin gözyaşları
06.06.2026 14:52
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 yılında iki minibüsle yapılan bombalı saldırıda evlatlarını kaybeden aileler, dün Ankara'da mahkemenin 3 sanığa verdiği 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 bin 921'er yıl hapis cezası kararıyla gözyaşlarına boğuldu.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 yılında iki minibüsle yapılan bombalı saldırıda evlatlarını kaybeden aileler, dün Ankara'da mahkemenin 3 sanığa verdiği 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 bin 921'er yıl hapis cezası kararıyla gözyaşlarına boğuldu. Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, "Dün bizler hem ağladık hem güldük hem zılgıt çaldık. Mahkeme heyetine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ankara'da görülen karar duruşmasını yakından takip eden ve Reyhanlı'ya dönen aileler, yaptıkları açıklamada, mahkemenin verdiği karara sevindiklerini ve suçluların en ağır cezaya çarptırıldığını söyledi. Reyhanlı saldırısında oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, "11 Mayıs'ta Reyhanlı şehir merkezinde 53 şehit verdik. 300'e yakın yaralı vardı. Patlamadan hemen sonra devletimizin büyük özveriyle çalışmasından sonucu teröristler kıskıvrak yakalandı. Ankara'da dün görülen davada mahkeme heyeti, sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'e 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 bin 921'er yıl hapis cezası verdi. Dün bizler hem ağladık hem güldük hem zılgıt çaldık. Mahkeme heyetine çok teşekkür ediyoruz. Orada bulunan güvenlik kuvvetlerinin bizim için göstermiş olduğu özveriye de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizim için büyük bir karar gerçekten çok mutluyuz. Halen iki firari var. Bunların başında büyük terörist Mihraç Ural ve Suriye uyruklu bir teröristin daha bulunduğunu biliyoruz. Bunların da yakalanması şehit ailelerinin yüreğine su serpecektir. Sağ olsun devletimiz var olsun devletimiz" dedi.

'YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ'

Oğlu Halil Erdemci'yi saldırıda kaybeden anne Medine Erdemci ise "Oğlum 28 yaşındaydı. Dün mahkeme salonunda elim ayağım titriyordu. Yerimde duramaz oldum nasıl bir karar çıkacak merakımdan. Ceza alacaklar mı ertelenecek mi diye çok heyecanlandım. Çok şükür karar çıktı, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Biz buna çok mutlu olduk, çok sevindik. Bir nebze olsun yüreğimize su serpildi. Evlatlarımızın katilleri en ağır cezayla cezalandırıldı. İsteriz ki dışarıdakiler de yakalansın. Aynı şekilde onlar da bu cezaları alsın. Biz evlatlarımızı geri getiremeyiz ama onlar bu cezayı alırsa en azından bir anne olarak biz de seviniriz. Acımız ne kadar büyükse de sevincimiz de bir o kadar büyük olur" diye konuştu.

'YÜREĞİMİZDE BİR KOR YANIYOR'

Saldırıda oğlu Mehmet Koray Cüneydioğlu'nu kaybeden babası Saraç Cüneydioğlu ise "11 Mayıs 2013'teki saldırıda acımız halen devam etmektedir. Ciğerlerimizde hala taze. Mahkeme heyetine çok teşekkür ederiz. Adalet yerini buldu. Her yakalanana müebbet hapis cezası verildi. Bizim tek dileğimiz, buydu. İçimiz nebze olsun soğudu. İçimizdeki acı devam ediyor, yüreğimizde bir kor yanıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür ediyoruz. İnşallah yakalanmayan Mihraç Ural, patlamanın asıl müsebbibi, inşallah o da yakalanır. Bu çok daha iyi olacaktır. Biz Reyhanlı şehit aileleri olarak bu kararı hem ağlayarak hem gülerek karşıladık. Bizim şu andaki temennimiz; geri kalanların yakalanması" dedi.

OĞLUNUN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Mahkeme karanının ardından oğlu Oğulcan Tuna'nın mezarını ziyaret eden anne Fatma Tuna da oğluna seslenerek, "Gözün aydın oğlum, katiller müebbet ceza yedi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Reyhanlı'da bombalı saldırıda ailelerin gözyaşları - Son Dakika

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