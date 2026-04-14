Reyhanlı\'da Buzağı Kurtarıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çukura düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kuletepe Mahallesi'nde bir buzağının çukura düştüğünü fark edenler durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, buzağıyı bulunduğu yerden çıkardı.
Yara almadığı belirlenen hayvan, sahibine teslim edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?