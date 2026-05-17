Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir zanlının döviz bürosu sahibine tabancayla ateş açması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Atatürk Caddesi'ndeki döviz bürosunun sahibi S.D. iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, tabancayla ateş açan zanlının B.K. olduğunu belirledi.
S.D. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, yanında müşterisi olan S.D'nin içeriye ateş açarak giren zanlıya engel olmaya çalışması yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?