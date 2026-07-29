Reyhanlı'da İş Yerinde Yangın
Reyhanlı'daki oto yedek parça firmasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 8 kişi tedavi edildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Reyhanlı Sanayi Sitesi'ndeki oto yedek parça firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, dumandan etkilenen 8 kişi ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da İş Yerinde Yangın - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?