Reyhanlı'da marangoz, 150-200 yıllık zeytin ağaçlarını dekoratif ürüne dönüştürüyor - Son Dakika
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Reyhanlı'da marangoz, 150-200 yıllık zeytin ağaçlarını dekoratif ürüne dönüştürüyor

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Reyhanlı\'da marangoz, 150-200 yıllık zeytin ağaçlarını dekoratif ürüne dönüştürüyor
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Hatay Reyhanlı'da marangoz Sefa Can Dede, son 3 yıldır çürüyen 150-200 yıllık zeytin ağaçlarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Dede, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve ABD, Fransa, İngiltere'deki devlet büyüklerine gönderiyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde marangoz Sefa Can Dede (34) çürümeye yüz tutan yaşlı zeytin ağaçlarını sahiplerinden satın alıp, dekoratif ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

Reyhanlı'da oturan Sefa Can Dede, marangoz olan babasının yanında küçük yaşlardayken çıraklık yaparak meslek öğrendi. Son 3 yıldır mesleğini öteye taşıyarak dekoratif ürünlere yönelen Dede, bahçeleri gezerek ömrünü tamamlayan zeytin ağaçlarını sahiplerinden satın almaya başladı. Sefa Can Dede, evinin bodrum katında kurduğu atölyesinde çürüyen yaşlı ağaçları işleyip, mobilya ürünlerinin yanı sıra satranç tahtası, kalemlik, saat, figür gibi ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINA GÖNDERİYOR

Özellikle zeytiniyle meşhur Altınözü ilçesindeki ağaçları topladığını söyleyen Dede, "Ömrünü tamamlayan 150-200 yıllık ağaçları epoksi ile işleyerek tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırmak amacıyla bu işe kalkıştım. Bu zanaate önce hobi olarak başladım, daha sonra mesleğim haline geldi. Ürünlerim Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de masaüstü set, kalemlik ve duvar saati gönderdim. ABD, Fransa, İngiltere'deki devlet büyüklerine de gönderdim. Türkiye'deki turistik bölgelerden de çok ilgi görüyor. Hatay zeytini bir dünya markası. Zeytin ağaçlarının ne kadar kıymetli olduğunu zanaatım ile belirgin hale getiriyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Reyhanlı'da marangoz, 150-200 yıllık zeytin ağaçlarını dekoratif ürüne dönüştürüyor - Son Dakika
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