Reyhanlı'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen İ.K. gözaltına alındı.
??????? Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde bir iş yerinin önünden motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirlediği zanlı İ.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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