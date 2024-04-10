Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 ANJ 095 plakalı otomobil, Konuk Mahallesi Reyhanlı- Antakya kara yolunda sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da otomobil kanala devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Beşiktaş'ta motosikletiyle ilerlerken hafif ticari araçla çarpışan Semanur Hacıoğlu, 22 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Hacıoğlu'nun cenazesi Esenler'de düzenlenen törenin ardından defnedildi. Kazanın ardından tutuklanan araç sürücüsü ise serbest bırakılmış, ancak Hacıoğlu'nun vefat etmesi üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 16 kadının oluşturduğu koro, Antika Pazarı'na gelen ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Kadın Ritim Grubu, müzik performansıyla büyük ilgi gördü.
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