Reyhanlı'da otomobil kanala devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Reyhanlı'da otomobil kanala devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Reyhanlı\'da otomobil kanala devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen 2 kişi kurtarılamadı.

10.04.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 ANJ 095 plakalı otomobil, Konuk Mahallesi Reyhanlı- Antakya kara yolunda sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Hatay, AFAD, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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