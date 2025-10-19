Reyhanlı'da Servis Minibüsü Traktöre Çarptı: 14 Yaralı - Son Dakika
Reyhanlı'da Servis Minibüsü Traktöre Çarptı: 14 Yaralı

19.10.2025 23:09
Reyhanlı'da işçileri taşıyan servis minibüsü, traktör römorkuna çarptı; 14 kişi yaralandı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde paketleme tesisinden dönen işçileri taşıyan servis minibüsü, aynı yönde giden pamuk yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Reyhanlı- Antakya yolu üzerindeki Beşaslan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sebze halinde paketleme servisinde çalışan işçileri taşıyan E.Ş. yönetimindeki 31 C 8002 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette giden R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkiyle minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

