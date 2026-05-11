Reyhanlı'daki bombalı saldırının 13'üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden 53 kişi anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reyhanlı'daki bombalı saldırının 13'üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

11.05.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı araçla yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi, törenle anıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı araçla yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi, törenle anıldı.

Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 13'üncü yıl dönümünde 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi. Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, aileler ve vatandaşlar katıldı. Reyhanlı Belediyesi'nin önünde toplanan katılımcılar, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü. Türk bayrakları ve ölenlerin fotoğraflarının açıldığı yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemi alındı. 'Şehitler ölmez' sloganları arasında yürüyen kalabalık 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra şehitlerin isimleri okundu.

Törende konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Hatay tarihi boyunca inanışların milletlerin kardeşçe yaşadığı bir coğrafyadır. Yaklaşık 40 yıldır ülkemizin bölünmesi parçalanması için uğraşan, bazı şer odakları maalesef 11 Mayıs'ta Reyhanlı'da devreye girmiştir. Ama bu millet her zaman olduğu gibi her zor durumda olduğu gibi, birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde, birbiriyle kucaklaşmıştır. Burada hayatını kaybeden her kardeşimiz Türkiye'de birinci sınıf insandır. Burada yaralanmış olan her kardeşimiz, bizim canımızın bir parçasıdır. Bu bakımda 11 Mayıs'ta, ülkemizde bölgemize özellikle Reyhanlı'ya, bu terör lanetinin sokulmak istenmesi, gerçekten çok manidardır. Bunu da iyi değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan biz her zaman birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu bayrağımızı kimseye indirtmeyeceğiz. Bu aziz vatanımızı kimseye böldürtmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise "Türkiye Cumhuriyeti devleti 86 milyon milletimizle biriz beraberiz. Kendi aramızda tartışmalar olabilir ama Türkiye'ye karşı yönelecek her türlü saldırıya karşı milletçe biriz ve bu kardeşliği muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

Haber,Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/ REYHANLI(Hatay),

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'daki bombalı saldırının 13'üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden 53 kişi anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı

17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
17:05
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:24:19. #7.12#
SON DAKİKA: Reyhanlı'daki bombalı saldırının 13'üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden 53 kişi anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.