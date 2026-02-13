Reyhanlı ve Kumlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Reyhanlı ve Kumlu'da Uyuşturucu Operasyonu

Reyhanlı ve Kumlu\'da Uyuşturucu Operasyonu
13.02.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 2 zanlı tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Reyhanlı ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 822 gram sentetik uyuşturucu, 1100 uyuşturucu hap, hassas terazi, 1900 dolar ve 4 bin 400 lira ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kumlu ilçesinde de daha önce uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan 2 kişinin ikametlerinin bahçesinde arama yapıldı.

Aramada 4 ruhsatsız tabanca, 30 fişek, 4 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 26 av tüfeği kartuşu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Reyhanlı, Güvenlik, Güncel, Kumlu, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı ve Kumlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü N’Golo Kante’nin mahcup olduğu an Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! N'Golo Kante'nin mahcup olduğu an
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye’den kaçtı iddiası Yakalama kararı çıkarıldı Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

09:51
Süper Lig’i kasıp kavuruyordu Şimdi bakan yardımcısı oldu
Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 10:08:38. #7.11#
SON DAKİKA: Reyhanlı ve Kumlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.