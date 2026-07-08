Rieti'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 2 Ölü - Son Dakika
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Rieti'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 2 Ölü

08.07.2026 15:36
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İtalya'nın Rieti kentinde bir havai fişek fabrikasında patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Rieti kenti yakınlarındaki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Roma'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Rieti kenti yakınlarındaki bir havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saatle 09.00 (TSİ 10.00) civarında bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlamada hayatını kaybeden biri kadın 2 kişinin cesedini olay yerinde buldu.

Patlamada, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, fabrikada patlayıcı maddelerin depolandığı bölümde çıkan yangının patlamaya yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.

Aynı fabrikada, Temmuz 2023'te meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, İtalya, Rieti, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rieti'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 2 Ölü - Son Dakika

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