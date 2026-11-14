Rıfat Baltaoğlu, Antalya\'daki COP31\'de 5 eseriyle iklim krizini sanatla anlatıyor

Sanatçı ve mimar Rıfat Baltaoğlu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) 5 eseriyle katılarak sanat yoluyla iklim krizine, insanın doğayla ilişkisine ve çevresel sorumluluğa dikkati çekiyor.

Mimarlık birikimini ileri dönüşüm yaklaşımıyla birleştiren Baltaoğlu, kullanım ömrünü tamamlamış malzemeleri yeni anlamlar taşıyan sanat eserlerine dönüştürüyor. Sanatçının üretim pratiğinde dönüşüm, yalnızca malzemelerin yeniden değerlendirilmesini değil, insanın doğayla kurduğu ilişkinin yeniden sorgulanmasını da içeriyor.

COP31 kapsamında sergilenen eserler, suyun yaşamsal değerinden ağaçların taşıdığı hafızaya, doğal yaşamın kırılganlığından zaman ve sabır kavramlarına uzanan bir anlatı sunuyor.

Sanatçının "Son Damla" adlı eseri su kaynaklarının tükenme tehlikesine, "Son Yaprak" adlı çalışması ise doğanın hassas dengesine ve yaşanabilecek kayıplara işaret ediyor.

Baltaoğlu'nun eserleriyle iklim krizinin gündelik yaşam ve bireysel tercihlerle ilişkisini görünür kılmayı amaçladığı, COP31'deki katılımıyla da izleyicileri doğanın geleceğindeki kendi sorumlulukları üzerine düşünmeye davet ettiği belirtildi.

İstanbul doğumlu sanatçı ve mimar Rıfat Baltaoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mimarlık çalışmalarının yanı sıra ileri dönüşüm odaklı sanat üretimini sürdüren Baltaoğlu'nun eserleri İstanbul, Londra, Venedik, Miami ve Roma'da sergilendi.

Malzeme, hafıza ve insanın çevresiyle ilişkisini heykel ve enstalasyonları aracılığıyla ele alan sanatçı, çalışmalarında atık malzemelere yeni bir anlam ve işlev kazandırıyor.