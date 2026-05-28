Rima Hassan'dan Polis Şikayeti

Avrupa Parlamentosunun (AP) Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan, Fransız polisinin telefon hattını takip etmesine ilişkin şikayetçi oldu.

Hassan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, polisin, telefonunun konum bilgilerini kullanmasıyla ilgili "özel hayatı ihlal etmek ve görevi kötüye kullanmak" gerekçesiyle şikayetçi olduğunu belirtti.

AP üyesi Hassan'ın avukatı Vincent Brengarth'ın sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, konuyla ilgili şikayet dilekçesi Paris Cumhuriyet Savcısı'na iletildi.

Fransız Mediapart sitesinin 16 Nisan'daki haberine göre, Hassan, hakkında "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında son derece yakın takibe alındı.

Paris Savcılığının, soruşturmayı 27 Mart'ta açmasına rağmen bu kapsamda Fransız polisi, Hassan'ın 1 Ocak-28 Mart dönemindeki konum bilgilerini elde etmek için telefon hattının operatörüne başvurdu.

Hassan'ın milletvekili olmasına rağmen hakkındaki soruşturma açılmadan önceki dönem için telefonunun konumu tespit edildi, seyahatleri takip edildi ve söz konusu tarih aralığında hangi kentlerde hangi sokaklardan geçtiği saptandı.

Polisin Hassan'ın telefon hattını takip etmesi Fransız muhalif siyasetçilerinin tepkisine neden olmuştu.