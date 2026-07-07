Rima Hassan'ın Duruşması Ertelendi - Son Dakika
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Rima Hassan'ın Duruşması Ertelendi

07.07.2026 21:39
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Filistin asıllı AP üyesi Rima Hassan'ın yargılaması 'terör propagandası' iddiasıyla ertelendi.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan'ın, eski Japonya Kızıl Ordu mensubu Kozo Okamoto'nun Filistin'e destek veren ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşarak "terör propagandası" yaptığı iddiasıyla Fransa'da yargılanacağı davanın 19-20 Ekim'e ertelendiği belirtildi.

Hassan'ın, Fransa'nın başkentindeki Paris Ceza Mahkemesinde bugün "terör propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılanması bekleniyordu.

Duruşmadan önce, Hassan'ı destekleyen yüzlerce kişi mahkeme binasının önünde toplanarak eylem yaptı.

Eyleme, Hassan'ın üyesi olduğu solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon, LFI Milletvekilleri Daniel Obono, Louis Boyard ve Manuel Bompard dahil çok sayıda siyasetçi katıldı.

Hassan, eylemde yaptığı konuşmada, "Bugün Filistin meselesi demokrasilerimiz için bir ayna ve aynı zamanda bir sınav." diyerek, bu konuyla ilgili sade vatandaşların da benzer baskıya maruz kaldığını vurguladı.

Fransa'da "terör propagandası" iddiasıyla yapılan polis aramalarının, açılan soruşturmaların ve verilen ifadelerin sayısının çok arttığını söyleyen Hassan, "Yerel dernekler, devlet tarafından düzenlenen sansür politikasıyla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi'nin 10. Dairesi, Hassan'ın avukatı Vincent Brengarth'ın talebi doğrultusunda davayı 19-20 Ekim'e erteledi.

Brengarth, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, mahkemenin davayı erteleme kararını "zafer" olarak nitelendirerek, sivil tarafın yeni iddialarını mahkemeye son anda sunarak savunma hakkını hiçe saymaya çalıştığını savundu.

Süreç

Hassan, eski Japonya Kızıl Ordu mensubu Okamoto'nun Filistin'e destek veren sözünü sosyal medya hesabından 26 Mart'ta paylaşarak "terör propagandası" yaptığı iddiasıyla Paris'te nisan ayında gözaltına alınmıştı.

Söz konusu paylaşımında Hassan, Okamoto'nun fotoğrafını ve Okamoto'ya ait "Gençliğimi Filistin meselesine adadım. Zulüm var olduğu müddetçe, direnmek yalnızca bir hak değil ayrıca bir görevdir." yazıyı paylaşmıştı.

Okamoto, 1972'de Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarının sorumlularından biri olarak biliniyor.

Fransa'da ve küresel çapta kültür dünyası, siyaset arenası, sivil toplum kuruluşları sektöründe çalışan 200'den fazla isim, Hassan'ı destek için ortak bir bildiriye imza atmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rima Hassan'ın Duruşması Ertelendi - Son Dakika

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