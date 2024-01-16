15:28 •
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi•
14:28 • •
RİO DE JANEİRO, 16 Ocak (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Rio de Janeiro eyaletinin valisi Claudio Castro tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Pazar günü eyaleti vuran fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken 2 kişiden ise hala haber alınamıyor.
Son Dakika › Güncel › Rio de Janeiro'da fırtınada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika