Riyad'a Balistik Füze Saldırısı

Suudi Arabistan, başkent Riyad bölgesine 6 balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini, bunlardan ikisinin engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, başkent Riyad bölgesine 6 balistik füze ile saldırı düzenlendiği, füzelerden ikisinin düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, diğer dört füzenin ise Körfez sularına ve boş arazilere düştüğü kaydedildi.

Saldırının kaynağı ile muhtemel can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.