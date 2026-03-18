Riyad'a Füze Saldırısı: Patlamalar Meydana Geldi

Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladıktan kısa süre sonra kentte patlamalar meydana geldi, gökyüzünde ateş izleri ve siyah dumanlar yükseldi.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen saldırılar sonrası patlamalar meydana geldiğini belirtti.
Sosyal medyada, gökyüzünde ateş bulutlarının ve siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
