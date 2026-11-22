Riyad'a gönderilen Husi İHA'sı Suudi öncülüğündeki Arap Koalisyonunca imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Riyad bölgesine yönelik İHA saldırısını engellediğini açıkladı. Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, X hesabından yaptığı açıklamada Husi milislerince gönderilen İHA'nın imha edildiğini belirtti.
Yemen'deki meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini bildirdi.
Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı kısa açıklamada, "Terörist Husi milislerinin Riyad bölgesine gönderdiği bir İHA engellenerek imha edildi." ifadesini kullandı.
Yemen'deki çatışmalar
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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