Riyad'da Bahar Bayramı Fuarı Kutlandı

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RİYAD, 13 Ocak (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Bahar Bayramı Fuarı" çerçevesinde sergilenen Çin Kung Fu'su gösterisi, 10 Ocak 2025.

"Baharı İçtenlikle Karşılamak, Çin Yeni Yılı'nı Birlikte Kutlamak" temasıyla Çin'in Suudi Arabistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fuar, geleneksel Çin Yeni Yılı tapınak fuarı olarak tasarlandı. Organizasyonla birlikte Çin ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümünü ve 2025 Çin-Suudi Arabistan Kültür Yılı'nı kutlama etkinlikleri de başlamış oldu.

Suudi Arabistan'daki Çin vatandaşları, yabancı diplomatlar, Suudi Arabistan yetkilileri ve yerel halk etkinlikte bir araya gelerek neşe ve kültür dolu atmosferin keyfini çıkardı.

Fuarda Çin'e ait kültürel performanslar, somut olmayan kültürel miras sergileri, geleneksel oyunlar, e-spor etkileşimleri, çağdaş filmler ve canlı bir Çin yemekleri sokağı yer aldı. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)