Riyad'da Elektrikli Araç Fuarı Başladı

RİYAD, 5 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2025 Suudi Arabistan Elektrikli Araç Fuarı'nda Çinli Zeekr şirketinin bir otomobilini inceleyen bir kişi, 4 Mayıs 2025.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da pazar günü başlayan ve 3 gün sürecek fuara çok sayıda Çinli marka katılıyor. (Fotoğraf: Luo Chen/Xinhua)