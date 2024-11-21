Riyad'da Prestijli Eğitim ve Sanat Bölgeleri Kurulacak

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RİYAD, 21 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yakınlarında milyarlarca dolarlık yatırımla iki prestijli eğitim ve sanat bölgesi kurulacak.

Projenin geliştiricisi Diriye Şirketi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre "Kurain Kültür Bölgesi" ve "Kuzey Bölgesi" olarak adlandırılan iki bölgenin, 14 kilometrekarelik bir alana yayılan geniş kentsel gelişim projesi Diriye'nin (Dünya Şehri) hızlanan büyüme ve gelişimini yansıtması bekleniyor.

Kurain Kültür Bölgesi'nde dünya standartlarında iki otel ve markalı konutlar yer alırken, Kuzey Bölgesi'nde ise Kral Selman Vakfı, müzeler, üniversite, kütüphane ve halka açık bir meydan bulunacak.

Kuzey Bölgesi'nin inşaatı, temmuz ayında Çin Devlet İnşaat Mühendisliği İşbirliği Limited Şirketi (CSCEC) ve El Seyf Mühendislik Müteahhitlik Şirketi arasında yapılan 2 milyar dolarlık ortak girişim sözleşmesinin duyurulmasının ardından başladı.

Riyad şehir merkezine kısa bir sürüş mesafesinde bulunan Diriye bölgesi, 1727 yılına dayanan Suudi Arabistan Krallığı'nın doğduğu yer olarak tarihi öneme sahip. Bu proje, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ekonomik çeşitlendirme planının önemli bir parçası olarak görülüyor. Diriye Şirketi, bölgedeki kalkınma projelerini yürütüyor.