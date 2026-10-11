Riyad'da yüz yüze eğitime ara verildi, Husilere atfedilen saldırıda 12 kişi öldü - Son Dakika
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Riyad'da yüz yüze eğitime ara verildi, Husilere atfedilen saldırıda 12 kişi öldü

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Riyad'daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek 11-17 Ekim arasında derslerin çevrim içi yapılmasına karar verildi. Karar, Husilere atfedilen havalimanı saldırısının ardından alındı; saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek uzaktan eğitime geçildi.

Yerel basında yer alan habere göre, başkent Riyad'daki okullarda dersler pazar gününden itibaren bir hafta boyunca uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek.

Velilere gönderilen mesajda, kararın Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda alındığı belirtildi.

Mesajda, Riyad'daki okullarda 11-17 Ekim arasında derslerin eğitim platformları üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği iletildi.

Kararın, Husilere atfedilen ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırının ardından alındığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), havalimanını hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Riyad'da yüz yüze eğitime ara verildi, Husilere atfedilen saldırıda 12 kişi öldü - Son Dakika
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