Riyad'daki CIA Ofisine Dron Saldırısı

04.03.2026 01:03
Suudi Arabistan'daki Amerikan büyükelçiliğine düzenlenen dron saldırısında CIA ofisi hedef alındı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Amerikan büyükelçiliği kompleksine düzenlenen ve İran'a ait olduğundan şüphelenilen dron saldırısında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ofisinin vurulduğu iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Riyad'daki CIA ofisi dron saldırısının hedefi oldu.

Haberde, söz konusu dron saldırısının hem ABD hem de Suudi Arabistan yönetimi tarafından doğrulandığı, ancak saldırıda kompleksin neresinin vurulduğu konusunda bir bilgi verilmediği kaydedildi.

Söz konusu kaynaklar ise büyükelçilik kompleksinde bulunan CIA ofisinin vurulduğunu ancak herhangi bir CIA görevlisinin yaralandığına ilişkin bir emare olmadığını belirtti.

Diğer yandan Washington Post, saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının iç yazışmalarına da atıf yaptı.

Yazışmalarda, saldırının büyükelçiliğin çatısının bir kısmını "çökerttiği", binanın içinin dumanla kaplandığı, "yapısal hasar" meydana geldiği ve personelin "binadaki sığınaklarda korunduğu" ifade edildi.

