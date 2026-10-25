Riyad\'daki Kral Halid Havalimanı iç ve dış hat uçuşlarına pazar günü kısmen açıldı

RİYAD, 25 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Yemen'deki Husiler tarafından düzenlenen saldırıların ardından askıya aldığı faaliyetlerine pazar günü kısmen yeniden başladı.

Havalimanı yetkilileri, iç hat uçuşlarında Terminal 1'in, uluslararası uçuşlarda ise Terminal 2'nin kullanılacağını açıkladı.

Havalimanına düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Saldırı sonrası Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havalimanının faaliyetlerini geçici olarak askıya almıştı.

Husiler, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin kendi kontrolündeki bölgeleri geri almak üzere operasyonlar başlatmasının ardından son dönemde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.